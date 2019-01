XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

65,49 Euro (02.01.2019)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

74,06 USD -0,11% (02.01.2019)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:
866993

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:
NKE

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:
NKE

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (03.01.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nike ohne Bodenformation - ChartanalyseNike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) markierte am 21. September 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 86,04 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie nach unten gedreht und habe zu einer Korrekturbewegung angesetzt. Dabei sei sie am 20. Dezember auf das bisherige Korrekturtief bei 66,53 USD zurückgefallen. In den letzten Tagen habe der Aktienkurs sich wieder etwas erholt. Er sei an den EMA 50 bei aktuell 74,10 USD und damit auch bis fast an den Abwärtstrend seit September geklettert. Dieser Trend verlaufe aktuell bei ca. 76,07 USD. Eine klassische Bodenformation zeige sich bisher nicht.AusblickNike könnte im Bereich zwischen 74,10 und 76,07 USD wieder nach unten abdrehen und die Korrekturbewegung der letzten Monate fortsetzen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 64 USD und damit auf den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 abfallen. Ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit September würde allerdings auf das Ende der Korrektur hindeuten und einen Anstieg in Richtung des Allzeithochs ermöglichen. (Analyse vom 03.01.2019)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:63,32 Euro -2,76% (03.01.2019, 08:00)