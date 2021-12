NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

166,84 USD -1,31% (14.12.2021, 22:15)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsenexperte finde die Nike-Aktie toll. Das Unternehmen sei profitabel und klasse aufgestellt. Man habe ein wirklich cooles E-Commerce-Geschäft, denke der Aktienprofi. Da werde richtig Geld verdient. Das habe die Nike-Aktie beflügelt und im November auf 180 USD letztendlich getrieben. Jetzt sei die Nike-Aktie in einer Schwächephase. Gestern habe Nike aber RTFKT zugekauft. Das Unternehmen sei 2020 gegründet worden. Das dürfte den Kurs zwar nicht beeinflussen, aber es ist eine spannende Geschichte, die zeigt, dass Nike nicht in Schlafmodus unterwegs ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2021)