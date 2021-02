Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

116,60 EUR -0,49% (22.02.2021, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

116,40 EUR -0,89% (22.02.2021, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

142,02 USD -2,12% (19.02.2021, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Nike-Aktie sei weiterhin sportlich unterwegs. Besonders ein Geschäftsbereich habe im letzten Quartalsbericht geglänzt. Der Sportartikelhersteller kompensiere das rückläufige Offline-Geschäft immer mehr mit dem Online-Verkauf. Der Umsatz im Internet sei um 80% gesteigert worden. Auch der Gewinn je Aktie sei über die Erwartung von 63 Cent hinaus auf 78 Cent verbessert worden.Der Kurs habe am Berichtstag mit einer Kurslücke eröffnet und ein neues Allzeithoch bei 147,95 USD erreicht. Zum Jahreswechsel sei der erneute Angriff auf den Rekord gescheitert. Die ersten Wochen im neuen Jahr habe die Nike-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und habe in der Spitze um bis zu 12% konsolidiert. Der GD100 diene als Unterstützung und der Kurs habe vom Mehrmonatstief bei 130,25 USD wieder Richtung Norden gedreht.Aktuell habr die Nike-Aktie auch den GD50 getestet, welcher als Unterstützung standhaft geblieben sei. Viele technische Indikatoren wie der MACD oder der RSL würden sich im positiven Bereich befinden und damit die Trendstärke der Aktie bestätigen. Bei weiterhin positiven Newsflow scheine ein neues Allzeithoch nur eine Frage von wenigen Wochen zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: