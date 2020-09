XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (17.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. unter die Lupe.Am Dienstag werde es spannend, denn dann lege der US-Konzern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Zuletzt sei es für die Nike-Aktie sehr gut gelaufen. Das Papier habe sich vom Corona-Abverkauf deutlich erholt und laufe weiter nach oben. Völkl erwarte von den Zahlen positive Impulse für die eitere Kursentwicklung der Nike-Aktie. Die Rekordjagd dürfte also weitergehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.09.2020)