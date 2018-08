XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,39 Euro +1,88% (20.08.2018, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,34 Euro +2,35% (20.08.2018, 14:58)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

81,50 USD +2,19% (20.08.2018, 15:05, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Erinn E. Murphy von Piper Jaffray:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät die Analystin Erinn E. Murphy von Piper Jaffray nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Die Analysten von Piper Jaffray sind der Ansicht, dass die negativen Prognoserevisionen zum Gewinn von Nike Inc. wahrscheinlich zu Ende sind. Insofern sehe das Risikoprofil der Nike-Aktie inzwischen wieder positiver aus.Wichtig seien vor allem eine schlankere Lagerbestandshaltung und eine Produktpipeline die von Innovationen getrieben sei. Zusammen mit einer Expansion in China und dem Ansatz einen direkteren Draht zum Kunden zu haben sollte ein Aufwärtstrend beim EPS möglich sein.Die Analystin Erinn E. Murphy setzt das Kursziel für die Nike-Aktie von 72,00 auf 93,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: