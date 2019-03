Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der US-Sportartikelriese Nike habe angetrieben von starken Online-Verkäufen die Erwartungen der Analysten für das dritte Quartal insgesamt zwar übertroffen. Dennoch hätten die Anleger ein Haar in der Suppe gefunden. Die Aktie habe nachbörslich 4% nachgegeben. Der Wettbewerb um Marktanteile sei selten so hart gewesen.Nike habe in den drei Monaten bis Ende Februar die Erlöse im Jahresvergleich um sieben 7% auf 9,6 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn sei auf 1,1 Milliarden Dollar geklettert. Beide Werte seien höher gewesen, als Analysten erwartet hätten.Vorstandschef Mark Parker habe sich zufrieden gezeigt und von einem "starken, gesunden Wachstum über Nikes gesamtes Portfolio hinweg" gesprochen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe eine hohe Abschreibung aufgrund der US-Steuerreform ein tiefes Loch in die Bilanz gerissen.Vor allem in China laufe es für Nike gut. Dort habe die Nummer 1 der Welt ein Umsatzplus von 19%. Dafür habe Nike ausgerechnet im so wichtigen Heimatmarkt Probleme gehabt: In den USA sei der Umsatz lediglich um 7% und damit nicht so stark wie erwartet geklettert. Letzteres würden adidas-Aktionäre gerne hören: Der deutsche Wettbewerber, die Nummer 2 der Welt, sei im vierten Quartal in den USA beim Umsatz um 15% gewachsen.Der Aufwärtstrend der Nike-Aktie ist intakt - Ziel des "Aktionär": 93 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link