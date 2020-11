XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (23.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des amerikanischen Sportartikelanbieters Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nike-Aktie sei ausgebrochen und notiere nun auf Allzeithoch. Die Geschäfte in China hätten sich nämlich deutlich schneller erholt als erwartet. Der chinesische Wirtschaftsraum sei früher in die Pandemie gelaufen. Dann habe man mit relativ drastischen Maßnahmen den Laden zugemacht und dafür gesorgt, dass sich die Wirtschaft habe erholen können, so der Aktienprofi. Seit Wochen sei deutlich wenig von Covid-19-Infektionen zu hören. Für Nike laufe es also wirklich gut. Das E-Commerce-Geschäft von Nike ist zuletzt richtig stark gewachsen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:112,98 EUR +0,73% (23.11.2020, 11:34)