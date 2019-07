Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (09.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die USA würden Fußball-Weltmeister der Frauen bleiben. Davon profitiere auch Nike als Ausrüster der US-Nationalmannschaft. Die Nike-Aktie habe zuletzt ein starkes Kaufsignal generiert und laufe nun in Richtung Allzeithoch bei 90 USD. Sollte auch diese Hürde genommen werden, dann könnte die Aufwärtsbewegung weiter an Dynamik gewinnen. Langfristig seien dreistellige Kurse der Nike-Aktie seien so gut wie sicher, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:79,01 Euro +1,26% (09.07.2019, 17:35)