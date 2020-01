Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter de Lupe.Sportartikel-Hersteller seien wieder gefragt an der Börse. Auch die Nike-Aktie stehe unmittelbar vor einem neuen Höchststand. Das US-Unternehmen mache nun Schlagzeilen mit einem Mega-Deal: Nike werde neuer Ausrüster des FC Liverpool. Der englische Tabellenführer beende die Partnerschaft mit dem ebenfalls US-Hersteller New Balance. Details habe der Club zwar nicht bekannt gegeben. Der Deal dürfte aber alle bisherigen Dimensionen in der Premier League sprengen. Englischen Medien zufolge zahle Nike rund 94 Mio. Euro pro Jahr.Nike sei mit dem Liverpool-Deal ein Coup gelungen. Das positive Sentiment der Nike-Aktie sollte sich nach Einschätzung des "Aktionärs" fortsetzen. Ein Ausbruch auf ein neues Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit. Das Kursziel laute 110 Euro, der Stopp sollte bei 69 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:90,83 Euro -1,23% (08.01.2020, 09:42)