Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

66,33 EUR +0,15% (16.07.2018, 12:50)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

77,38 USD +0,01% (13.07.2018, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (16.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Frankreich sei Weltmeister, die Kroaten Vize-Weltmeister. Der große Gewinner: Nike. Das US-Unternehmen würden beide Finalteilnehmer ausrüsten. Der Triumph passe zum Lauf, den Nike momentan habe.Die Zahlen zum vierten Quartal von Nike seien besser ausgefallen als erwartet, der US-Titel sei durch die Decke gegangen.Nike sei mit einem Plus von 22 Prozent der beste Dow-Titel 2018. Das Papier des Sportartikelherstellers sei mittlerweile mit einem KGV von 29 kein Schnäppchen mehr, doch das starke Momentum könnte die Nike-Aktie durchaus weiter tragen. Trendfolger bleiben dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2018)Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:66,38 EUR +0,58% (16.07.2018, 12:25)