Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,73 Euro +5,53% (25.09.2019, 17:17)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,60 Euro +5,48% (25.09.2019, 17:37)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,63 USD +5,10% (25.09.2019, 17:41)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Robert Drbul von Guggenheim Securities:Robert Drbul, Aktienanalyst von Guggenheim Securities, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die operativen Metriken des abgelaufenen Quartals würden sehr stark aussehen.Die Analysten von Guggenheim Securities zeigen sich von der anhaltenden Stärke beeindruckt und glauben, dass Nike Inc. vor einem weiteren Jahr mit einer Umsatz-Outperformance und globalen Marktanteilsgewinnen stehe.Analyst Robert Drbul erhöht das Kursziel für die Nike-Aktie von 100,00 auf 110,00 USD. Der Titel gehöre zu den besten Investmentideen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: