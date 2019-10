Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

86,53 Euro +0,34% (15.10.2019, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

86,47 Euro +0,49% (15.10.2019, 14:37)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

95,20 USD +0,34% (15.10.2019, 14:55, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(15.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Robert Ohmes von BofA Merrill Lynch Research:Robert Ohmes, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nunmehr eine neutrale Haltung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass die Wahrnehmung von Nike durch den Streit zwischen der NBA und China pessimistisch genug geworden sei.Der neue entworfene Indikator im Hinblick auf die Zulieferindustrie signalisiere im Sportbekleidungssegment eine weiterhin stabile Entwicklung. Bei Sportschuhen könnte es dagegen in der zweiten Jahreshälfte zu einer Abschwächung kommen, bevor es im kommenden Jahr wieder nach oben gehen dürfte.Eine beschleunigte Demokratisierung der Nike-Marke und der Umschwung in Richtung des weniger technischen Sportbekleidungsgeschäfts sollten für eine Stabilisierung der Gewinne sorgen, so die Einschätzung des Analysten Robert Ohmes.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: