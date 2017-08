Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

46,17 Euro -1,18% (21.08.2017, 14:39)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

54,25 USD -1,27% (21.08.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(21.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Randal Konik von Jefferies & Co:Randal Konik, Aktienanalyst von Jefferies & Co, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) laut einer aktuellen Aktienanalyse nur noch zu halten.Die Analysten von Jefferies & Co weisen auf die jüngsten US-Branchendaten hin, wonach der Wettbewerb weiter zunehme. Die Fundamentaldaten von Nike Inc. dürften an Robustheit einbüßen. Investoren müssten höhere Margenrisiken berücksichtigen.Negative Währungseffekte würden das internationale Wachstum aufheben. Zudem rechnet Analyst Randal Konik mit steigenden Marketingsausgaben um den Marktanteil vor Konkurrenten wie adidas zu verteidigen.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel von "buy" auf "hold" zurück und reduzieren das Kursziel von 75,00 auf 60,00 USD.Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:46,18 Euro -1,84% (21.08.2017, 14:26)