Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (06.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der DZ BANK.Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist klar die Nummer eins vor Konkurrenten, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Im Jahr 1964 hätten der Leichtathletiktrainer Bill Bowerman und der Mittelstreckenläufer Phil Knight das Unternehmen Blue Ribbon Sports gegründet. Ziel der beiden sei es gewesen, die damaligen Laufschuhe zu verbessern. Nachdem sie wenig erfolgreich einige Modelle entworfen hätten, hätten sie Schuhe aus Japan importiert und diese wieder in den USA verkauft. Sieben Jahre später, 1971, hätten Bowerman und Knight entschieden, selbst Schuhe unter dem Namen Nike (Name der griechischen Göttin des Sieges) herzustellen. Der weltweite Durchbruch sei dem Unternehmen 1984 gelungen, als sie den jungen Basketballspieler Michael Jordan unter Vertrag genommen hätten. Der kometenhafte Aufstieg Jordans zum bis dato berühmtesten Spieler aller Zeiten habe Nike reichlich Popularität eingebracht und für Milliardenumsätze gesorgt. 1989 sei Nike der weltweit größte Sportartikelanbieter geworden - eine Position, die das Unternehmen bis heute innehabe.Mit einer Marktkapitalisierung von rund 110 Mrd. US-Dollar und einem Umsatz von über 36 Mrd. US-Dollar im per Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 sei Nike klar die Nummer eins vor den Konkurrenten adidas, Puma und Under Armour. Im Vergleich zum Vorjahr habe der US-amerikanische Sportriese seinen Umsatz um 6% steigern können. Noch deutlicher sei das Umsatzplus mit 13% auf 9,8 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal ausgefallen. Zwei Drittel seines Umsatzes habe Nike in vierten Quartal mit dem Schuhgeschäft (6,1 Mrd. US-Dollar) erwirtschaftet. Danach würden mit 2,8 Mrd. US-Dollar Geräte und mit 336 Mio. US-Dollar Ausrüstung folgen.Im abgelaufenen Quartal habe Nike zum ersten Mal seit einem Jahr wieder seinen Umsatz im Heimatmarkt USA steigern können - währungsbereinigt sei er um rund 3% auf 3,9 Mrd. US-Dollar geklettert. Deutlich stärker sei dagegen das Wachstum in Europa, Mittlerer Osten und Afrika (+24%) sowie in Großchina (+35%) ausgefallen. Trotz des Umsatzplus sei der konzernweite Nettogewinn im letzten Geschäftsjahr um 54% auf 1,9 Mrd. US-Dollar gesunken. Dieser Rückgang sei in erster Linie auf die Auswirkungen neuer Steuergesetze zurückzuführen. Gleichzeitig sei der verwässerte Gewinn pro Aktie um 53% auf 1,17 US-Dollar gesunken.Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts habe Nike außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Aktuell laufe allerdings noch das alte Programm, in dessen Rahmen für über 12 Mrd. US-Dollar Aktien zurückgekauft werden dürften - bis zum 31. Mai 2018 seien 149,4 Millionen Aktien für rund 8,7 Mrd. US-Dollar erworben worden. Das neue 15-Milliarden-Dollar-Programm solle über vier Jahre laufen und werde nach Abschluss des bestehenden Rückkaufprogramms beginnen, das voraussichtlich im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen sein werde. (Analyse vom 06.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: