Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(22.01.2018/ac/a/n)

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Christopher Svezia von Wedbush Securities:Christopher Svezia, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wedbush Securities zeigen sich überzeugt, dass der Preisdruck auf die neuen Schuhe von Nike Inc. nachlassen wird. Dies gelte vor allem für Schlüsselkategorien wie Basketball.Analyst Christopher Svezia glaubt, dass bei Nike in 2018 eine der besten Möglichkeiten für Verbesserungen gegeben sei. Im Geschäftsjahr 2019 dürfte der Umschwung bei Margen und Wachstum gelingen.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten von Wedbush Securities den Titels von "neutral" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 57,00 auf 74,00 USD an.Stuttgart-Aktienkurs Nike-Aktie:54,40 Euro -0,73% (22.01.2018, 13:58)