NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

51,79 USD +1,85% (20.12.2016, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2016/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Lindsay Drucker Mann von Goldman Sachs:Lindsay Drucker Mann, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Der US-Konzern habe beim Gewinn (EPS) dank einer besseren Kostenkontrolle die Markterwartungen übertroffen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der signalisierte EPS-Ausblick liege weitgehend im Rahmen ihrer Erwartungen. Drucker Mann habe daher ihre Schätzungen nur leicht gesenkt. Positiv hervorzuheben seien ihrer Meinung v.a. die positiven Signale zum Nordamerika-Umsatz im zweiten Geschäftshalbjahr.Lindsay Drucker Mann, Analystin von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 62 auf 61 USD. (Analyse vom 21.12.2016)XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:51,00 Euro +3,87% (21.12.2016, 11:00)Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:51,032 Euro +2,34% (21.12.2016, 11:27)