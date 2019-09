Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,69 Euro +5,59% (25.09.2019, 16:18)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

91,68 USD +5,16% (25.09.2019, 16:17)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(25.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Michael Binetti von der Credit Suisse:Michael Binetti, Analyst der Investmentbank Credit Suisse äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nike Inc. habe im abgelaufenen Quartal auf der Gewinnebene besser abgeschnitten als angenommen. Der Quartalsbericht sei insgesamt von hoher Qualität. Die EPS-Planungen für das zweite Geschäftsquartal würden sich im Rahmen der Markterwartungen bewegen. Die Guidance für das Gesamtjahr sei bekräftigt worden.Die Analysten der Credit Suisse weisen aber darauf hin, dass es zahlreiche Quellen für Aufwärtspotenzial gebe. Das globale Markenmomentum sei beeindruckend, so der Analyst Michael Binetti.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 97,00 auf 105,00 USD.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:83,50 Euro +5,24% (25.09.2019, 16:00)