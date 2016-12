NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2016/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Aktienanalyst Randal Konik von Jefferies:Randal Konik, Aktienanalyst von Jefferies, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) laut einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen nach wie vor zu kaufen.Nachdem das Unternehmen im Jahr 2016 Marktanteile an adidas verloren habe und Umsatz und Margen geschwächelt hätten, sollte sich der Trend jetzt umkehren, so der Analyst. Die Branche sollte global robust bleiben. Das Wertpapier von Nike sei jetzt sein "Top Pick" im Sektor.Randal Konik, Aktienanalyst von Jefferies, hat das Kursziel für die Nike-Aktie von 65,00 auf 75,00 USD erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. (Analyse vom 21.12.2016)XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:50,94 Euro +3,75% (21.12.2016, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:50,95 Euro +2,07% (21.12.2016, 12:28)