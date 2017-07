Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

51,85 Euro +0,38% (03.07.2017, 16:40)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

58,97 USD -0,04% (03.07.2017, 16:44)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(03.07.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Nach den Quartalszahlen von Nike Inc. könnten Investoren ein wenig aufatmen. Die langfristigen Perspektiven des Unternehmens sind nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank intakt, auch wenn das Geschäftsjahr 2018 von Herausforderungen geprägt sein werde.Nike implementiere eine neue Strategie, die direkter auf die Verbraucher abziele. Analyst Paul Trussell setzt das Kursziel für die Nike-Aktie von 63,00 auf 69,00 USD herauf.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank bekräftigen in ihrer Nike-Aktienanalyse das Votum "buy".Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:51,74 Euro +1,77% (03.07.2017, 16:05)