NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

58,15 USD -0,36% (27.07.2017, 22:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Im "HSBC Trendkompass" würden die Analysten auf wöchentlicher Basis über 100 Basiswerte nach den objektiven Kriterien der relativen Stärke (Levy) sowie des Momentums der letzten vier Wochen filtern. Gemessen an diesen Maßstäben befinde sich die Nike-Aktie sowohl in einem kurz- als auch einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Dazu geselle sich durch die charttechnische Brille betrachtet eine interessante Ausbruchskonstellation. So hätten sich die steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 54,41 USD) bzw. der ehemalige Korrekturtrend seit Dezember 2015 (akt. bei 51,13 USD) letztlich als Sprungbrett erwiesen. Als zusätzliche Bestätigung würden die Analysten in diesem Zusammenhang die Auflösung der blauunterlegten Korrekturflagge der letzten Monate werten. Für das letzte Mosaiksteinchen im positiven Sinn könnte nun der Spurt über die letzten beiden Verlaufshochs bei 58,99/60,32 USD sorgen.Neben der Positionierung im Rahmen des "HSBC Trendkompass" lassen die Trendfolger MACD und Aroon auf eine positive Weichenstellung hoffen, die zuletzt neue Einstiegssignale generieren konnten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Erfolgsfall rücke das bisherige Allzeithoch bei 68,05 USD wieder ins Blickfeld. (Analyse vom 28.07.2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:49,755 EUR -0,25% (28.07.2017, 09:04)