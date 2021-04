Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nickel ist eines der Industriemetalle mit der besten Performance in letzter Zeit, so die Experten von XTB.



Die Zurückhaltung der US-Notenbank FED, gestern trotz des zunehmenden Inflationsdrucks irgendwelche Maßnahmen zu signalisieren, habe den US-Dollar geschwächt und den Rohstoffpreisen Auftrieb gegeben. Die steigende Nachfrage sowie die Sorgen um das Angebot seien zwei weitere Faktoren, die eine Rolle spielen würden. Zwischenfälle in russischen Minen könnten zu einem ein- bis zweimonatigen Exportstopp nach China führen.



Wenn wir uns Nickel aus technischer Sicht ansehen würden, könnten wir feststellen, dass der Preis über die obere Grenze der Handelsspanne von 15.800 bis 16.850 ausgebrochen sei. Nach der klassischen technischen Analyse bestehe die Chance, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetze. Sollte es zu einer Abwärtskorrektur kommen, sollte die oben genannte obere Begrenzung der Handelsspanne bei 16.850 Punkten als wichtige kurzfristige Unterstützung dienen. (29.04.2021/ac/a/m)





