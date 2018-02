Als die Amtszeit der vorläufigen philippinischen Umweltministerin Regina Lopez nicht verlängert worden sei, sei man allgemein davon ausgegangen, dass ihre Entscheidung, 23 der 41 Minen des Landes zu schließen, aufgehoben werden würde. Ursprünglich seien die Minen wegen Umweltverstößen geschlossen worden, aber auch neun Monate nach ihrer Entlassung seien sie noch nicht wieder in Betrieb genommen worden. Die philippinische Regierung habe vor der Macht der Bergbaulobby noch immer nicht kapituliert. Obwohl sie den von Lopez verbotenen Tagebau inzwischen wieder erlaube, habe sie eine 25-köpfige Expertenkommission zur Untersuchung der Minenschließungen eingesetzt. Ihr Bericht werde für das erste Quartal 2018 erwartet.



2016 seien die Philippinen noch der größte Nickelerzproduzent gewesen. Angesichts der deutlichen Hinweise auf Umweltverstöße, die die erste Untersuchung zutage förderte und die zur anfänglichen Sperrung führten, rechnen wir damit, dass ein bedeutender Teil des Minenangebots nach der zweiten Untersuchung weiterhin Einschränkungen unterliegen wird, so die Experten von ETF Securities.



Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen solle den Erwartungen zufolge von einem relativ niedrigen Ausgangsniveau deutlich ansteigen. 2016 habe sich die Zahl an Elektrofahrzeugen auf rund 2 Millionen belaufen. Das entspreche 0,2 Prozent des Gesamtbestands. 2020 würden es laut den Prognosen der Internationalen Energiebehörde zwischen 9 und 20 Millionen und 2025 zwischen 40 und 70 Millionen Elektrofahrzeuge sein. Eine Zunahme der Elektrofahrzeuge in dieser Größenordnung komme einem Strukturwandel auf dem Automobilmarkt gleich.



Alle Elektrofahrzeuge - gleich ob reine Batterieelektromobile oder Steckdosenhybride - würden Akkus benötigen. Die so genannte Lithium-Ionen-Batterie sei derzeit die am weitesten verbreitete Akkuvariante. Aber es gebe eine Reihe unterschiedlicher Typen von Lithium-Ionen-Batterien.



In Autos komme meist eine Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Kathode zum Einsatz, die sich nach Ansicht der Gemeinsamen Forschungsstelle der EG am stärksten verbreiten werde. Die Nachfrage dürfte ihren Erwartungen zufolge zwischen 2015 und 2025 von 40.000 Tonnen auf 192.000 Tonnen ansteigen. Dies entspreche einem Zuwachs ihres Anteils am Gesamtmarkt der Kathodenmaterialien von 29 Prozent auf 48 Prozent.



In Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Kathoden seien Nickel, Mangan und Kobalt bis vor Kurzem zu gleichen Teilen vorgekommen. Auf dem Markt verschiebe sich aber gerade das Verhältnis der drei Metalle zugunsten von Nickel auf 8:1:1, was im Großen und Ganzen auf die relative Seltenheit von Kobalt und die ungesicherte Versorgung zurückzuführen sei. 60 Prozent des weltweit verfügbaren Kobalts würden in Bergwerken der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, wo sich auch fast 50 Prozent der bekannten Reserven befänden. Im Kongo habe zwischen 1998 und 2003 ein Bürgerkrieg geherrscht, der schätzungsweise 3,9 Million Todesopfer gefordert habe (Quelle: International Rescue Committee). Die Amtszeit des derzeitigen Präsidenten sei 2016 abgelaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich an der Macht halten könne, schwinde. Die Gefahr schwerwiegender politischer Störungen steige. Die Sicherheit der Bodenschätze aus dem Kongo sei gering, und die mit ihnen in Verbindung stehenden Menschenrechtsverletzungen würden für ihre Bezieher zunehmend unerträglicher.



Bei Nickel habe es den Anschein, als dürfte die strukturelle Verschiebung hin zu mehr Elektrofahrzeugen zusammen mit einer höheren Nickel-Beladung der Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Kathoden im kommenden Jahrzehnt einen Nachfrageschub auslösen. (Ausgabe vom 21.02.2018) (22.02.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Industriemetalle erholen sich als Komplex seit 2016, nachdem sie zwischen 2011 und 2015 fünf Jahre in Folge verloren haben, berichten die Experten von ETF Securities.Bisher sei zwar Zink das einzige Metall, das seine Verluste seit 2011 wettgemacht habe (nominal, nicht real). Gleichwohl habe der Bloomberg Commodity Index einen Aufschwung erlebt, der ihn vom Tief Anfang 2016 um 65 Prozent habe steigen lassen. Am weitesten entfernt von seinem Preisniveau 2011 sei Nickel, obwohl es sich gegenüber dem Tief von 2016 bereits um 77 Prozent verteuert habe (Quelle: Bloomberg). Die Experten von ETF Securities sind überzeugt, dass weitere Preiszuwächse möglich sind, da sich die Struktur von Angebot und Nachfrage verändert.Das Angebot der Minen habe in den letzten Jahren nicht mit dem Bedarf Schritt halten können, da die Bergbauunternehmen im Zuge der Preisschwäche die Investitionen gekürzt hätten. Laut der Internationale Studiengruppe Nickel werde die primäre Nickelproduktion 2018 um 148.000 Tonnen, das heiße gemessen an der Nachfrage um 8,7 Prozent, hinter dem primären Nickelbedarf zurückbleiben. Das Angebotsdefizit gehe damit in das dritte Jahr in Folge.Das Internationale Edelstahlforum gehe für 2017 von einem Anstieg der Stahlproduktion um rund 5 Prozent aus und erwarte für 2018 ein Wachstum in vergleichbarer Höhe. Die Stahlproduktion mache mit 67 Prozent den Löwenanteil am Nickelverbrauch aus.