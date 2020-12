Das zweite Thema sei die Präzisionsdiagnostik. Das spannendste Beispiel sei die Liquid Biopsy, also die flüssige Biopsie. Es handele sich dabei um eine einfache, nicht-invasive Untersuchung, die jedes Jahr durchgeführt werden könnte, genau wie Bluttests für Cholesterin. Sie könnte Krebs entdecken, noch bevor er sich zu einem Tumor entwickelt habe. Damit wäre die Heilungsquote viel höher als normalerweise. Mehrere Unternehmen würden über Programme verfügen, die kurzfristig entwickelt und getestet werden sollten. Die Technologie werde gerade validiert.



Die dritte fundamentale Entwicklung betreffe die Patienten-Fernüberwachung (Remote Patient Monitoring, RPM): Biosensoren für Elektrokardiogramme, Blutzucker, Sauerstoffgehalt und vieles mehr, die von zu Hause aus genutzt werden könnten. Dabei würden die Daten in die Cloud hochgeladen und von Ärztinnen und Ärzten aus der Ferne überprüft. Diese Sensoren hätten sich bereits in der Entwicklung befunden, würden nun aber durch COVID stark an Zugkraft gewinnen. Die Pandemie habe gezeigt, dass wir diese Sensoren wirklich benötigen würden. Die Fernüberwachung könne dazu beitragen, viele Krankheiten zu erkennen, bevor sie sich verschlimmern würden, die Kosten für die chronische Pflege zu senken und benötigte Betten im Krankenhaus freizumachen.



Nicht zuletzt sollten Investoren einen Blick auf die Robotik werfen. Gegenwärtig würden 5% der Operationen weltweit von Robotern durchgeführt, es wären bis zu 50% möglich. Operationen könnten quasi über den Äther durchgeführt werden: Ein Patient in London könnte von einem herausragenden Chirurgen aus Paris mittels eines Roboters operiert werden. Neben vielen anderen positiven Eigenschaften könnte die Robotik die Karrieren von alternden, erfahrenen Chirurgen und Chirurginnen verlängern.



Was die US-Wahlen für große Pharmaunternehmen bedeuten würden



Oberflächlich betrachtet klinge das Ergebnis der US-Wahlen wie eine gute Nachricht für die Pharmaindustrie. Eine quasi geteilte Regierung mit einem demokratischen Repräsentantenhaus und einem republikanischen Senat bedeute, dass keine großen Regulierungsvorschriften eingeführt würden. Dadurch werde der Druck auf Arzneimittelkosten und die Gewinnmargen für die Industrie begrenzt. Wenn der Senat nach den Stichwahlen aber 50:50 aufgeteilt werde, hätte die Vizepräsidentin die eine entscheidende Stimme, so dass wohl beide Kammern von den Demokraten kontrolliert würden. Dennoch meine Saffaye, dass der Spielraum der Demokraten selbst unter diesen Umständen gering wäre und keine großen Änderungen bei den Arzneimittelvorschriften kommen würden.



Die Zukunft der Gesundheitsbranche



Bei all diesen Treibern im Gesundheitswesen und in der pharmazeutischen Industrie handele es sich um langfristige, disruptive Trends, die das Wachstum in den nächsten fünf bis zehn Jahren und vielleicht noch länger vorantreiben könnten.



Kurz- und mittelfristig gesehen sei Saffayes Ausblick für 2021 positiv, wobei sich für Investoren im Arzneimittelsektor und in Unternehmen der Biowissenschaften und Medizinprodukte in mehreren Bereichen besondere Chancen bieten würden. Wir würden jedoch die Ergebnisse der US-Stichwahlen Anfang 2021 abwarten müssen, bevor wir eine gewisse Unsicherheit aus der Gleichung streichen könnten.





Immer mehr COVID-Impfstoffe kommen auf den Markt, so George Saffaye, Global Investment Strategist bei Mellon, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Obwohl sie bei der Bekämpfung der Pandemie äußerst hilfreich sein würden, denke Saffaye, dass die positiven Auswirkungen auf die Pharmaindustrie weniger spannend sein würden. Mehr als 200 Impfstoffprodukte würden sich in der Entwicklungsphase befinden und würden im Laufe der nächsten 18 Monate zugelassen werden. Der faire Wettbewerb in diesem Bereich werde Druck auf die Preise ausüben, so dass die von den Regierungen gezahlten Kosten sinken würden. Gleichzeitig würden die Herstellungskosten aber nicht wesentlich sinken, was die Gewinnspannen verringern werde.Aus Investorensicht werde die Performance wohl eher nicht von den Pharmafirmen kommen, die die Impfstoffe entwickeln würden. Stattdessen seien es die Life-Science-Unternehmen, die die Bestandteile der Medikamente herstellen würden - eine überschaubare Gruppe von 4-5 großen Firmen mit hohen Eintrittsbarrieren. Da die Kosten für diese Waren im Verhältnis zum Impfstoffpreis so gering seien, würden sie nicht stark verhandelt. Und diese Unternehmen würden an jedermann verkaufen. Sie seien also nicht an einen einzigen Käufer oder an einen bestimmten Impfstoff gebunden.Die anderen potenziellen Nutznießer seien Unternehmen, die medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder orthopädische Implantate verkaufen würden. Dieses Marktsegment habe gelitten, weil 2020 viele Patienten aus Angst vor COVID-19 bestimmte Behandlungen verzögert hätten. Hier gebe es einen großen Nachholbedarf, der 2021 und 2022 gedeckt werden könnte.Für Investoren seien einige Themen und Teilbranchen besonders attraktiv. Im Bereich Medikamente würden gentherapeutische Produkte die größte Disruption in der Branche hervorbringen. Einige dieser Medikamente würden zum allerersten Mal zugelassen und seien einigermaßen sicher. Sie würden bei seltenen Krankheiten wie Hämophilie beginnen, könnten aber auch für häufigere Krankheiten wie Typ-1-Diabetes eingesetzt werden. Das Ziel der Gentherapie sei es, die Krankheit tatsächlich zu heilen - im Gegensatz zum traditionellen pharmazeutischen Ansatz, bei dem man jeden Tag für den Rest seines Lebens Medikamente einnehme, nur um die Symptome zu lindern. Diese Technologie werde gerade validiert, die Anwendungen könnten erfolgreich sein.