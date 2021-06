Das liege darin, dass einige Wachstumswerte aus dem Next 20 Index wie etwa Roku (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU), Okta (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA), Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM), Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) oder DraftKings (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) sich noch mitten in der Konsolidierung befinden würden. Unter anderem hänge es mit der hohen Bewertung dieser Werte zusammen, die nun etwas abgebaut worden sei.



Positiv sei dagegen die Entwicklung beim Chip-Riesen NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), der zuletzt mit starken Quartalszahlen habe überzeugen können und am vergangenen Freitag ein neues Rekordhoch aufgestellt habe. NVIDIA habe im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 84 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar erzielt und habe damit die Erwartungen der Analysten von 5,47 Milliarden Dollar übertroffen. Beim Gewinn je Aktie von 3,66 Dollar habe der Chip-Entwickler ebenfalls über den Schätzungen von 3,33 Dollar gelegen.



Ähnlich gut sehe die Situation beim Impfstoffhersteller Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) aus. Nach dem deutschen Hersteller BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und seinem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) wolle auch Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragen. Die Aktie habe auf diese Nachricht positiv und notiert derzeit in der Nähe ihrer Rekordhochs reagiert.



Operativ gut laufe es auch beim iPhone-Riesen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). Die letzten Quartalszahlen hätten auf ganzer Linie überzeugt. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis das Papier aus dem seit Februar andauernden Seitwärtstrend ausbreche und seinen dynamischen Aufwärtstrend wieder aufnehme.



Das Marktsentiment für Technologiewerte habe sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich verbessert. Dies dürfte für positive Impulse beim Next 20 Index sorgen, der seit seinem Mai-Tief bereits über 10% zugelegt habe. Auch die fundamentalen Aussichten der Index-Werte seien nach wie vor gut, was auch für die Fortsetzung der dynamischen Erholungsbewegung spreche. Anleger könnten mit moderatem Hebel nun wieder einsteigen.



Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen. (01.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Technologie-Aktien sind im Mai aufgrund aufkommender Zins- und Inflationssorgen etwas unter Druck geraten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In den vergangenen Wochen habe sich die Lage aber beruhigt. Einige NASDAQ-Werte würden wieder in der Nähe ihrer Jahreshochs notieren. Auch der Next 20 Index (ISIN: DE000SL0B8Y5, WKN: SL0B8Y), dessen Aktienuniversum der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) sei, habe sich etwas von seinen Jahrestiefs absetzen können.Aktuell notiere der Next 20 Index bei 93,61 Punkten, mehr als 20% unter seinem Rekordhoch aus Februar (121,71 Punkte). Der Index habe in den letzten Wochen damit schlechter abgeschnitten als seine Benchmark, der NASDAQ Composite.