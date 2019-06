Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

183,24 EUR +0,73% (25.06.2019, 12:04)



NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

208,20 USD +0,31% (24.06.2019)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (25.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Stefan Sommer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Erneuerbare Energien würden immer wichtiger. Einige Unternehmen hätten den Trend dazu bereits früh erkannt und könnten davon nun profitieren. Ein Konzern, der dies vorbildlich umsetze, sei NextEra Energy. Allein seit Jahresbeginn habe die Aktie deutlich zulegen können und notiere aktuell auf Allzeithoch.Der US-Energieversorger NextEra Energy habe in den letzten Jahren viel Geld in Solar- und Windenergieprojekte gesteckt. Dies mache sich bezahlt. Im ersten Quartal dieses Jahres habe der Umsatz von 3,86 auf 4,08 Milliarden Dollar gesteigert werden können. Der bereinigte Gewinn sei von 0,93 auf über eine Milliarde Dollar geklettert. Daraufhin habe die Aktie nochmals ihren Aufwärtstrend beschleunigt und bis jetzt beibehalten. Selbst die Gesamtmarktkorrektur um Mai sei an der Aktie von NextEra Energy fast spurlos vorbeigegangen. Nun könnten am 23 Juli neue Impulse kommen. Hier präsentiere das Unternehmen seine Geschäftszahlen zum zweiten Quartal.Bereits frühzeitig habe Derivateexperte Norbert Sesselmann das Potenzial der Aktie erkannt. Er habe folgerichtig die Entscheidung getroffen und den Wert in das Depot der 800%-Strategie aufgenommen, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2019)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: