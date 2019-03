Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Paulson & Co würden wohl ihren Widerstand gegen die Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining ad acta legen. Der Grund: Newmont habe angekündigt, seinen Aktionären eine Sonderdividende zu bezahlen. Und Goldcorp habe diesem Plan bereits zugestimmt. Die Sonderdividende solle sich auf 0,88 Dollar je Aktie belaufen."Auch wenn die Dividende klein ist, ist sie ein Schritt in die richtige Richtung", habe ein Sprecher von Paulson gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. In der Woche davon habe neben Paulson auch der einflussrieche Fonds VanEck angekündigt, der Übernahme nicht zustimmen zu wollen. Ob auch er besänftigt sei, sei bislang nicht bekannt. Aber die Reaktion von Newmont dürfte einige der Aktionäre besänftigen, da sie damit nicht länger fürchten müssten, dass die Goldcorp-Aktionäre durch die Übernahme besser gestellt würden als die Newmont-Aktionäre. Gehe man davon aus, dass Paulson tatsächlich 14 Millionen Aktien an Newmont halte, wie der Konzern letzte Woche bekannt gegeben habe, dann würde die Sonderdividende rund 12 Millionen Dollar zusätzlich in die Kasse spülen. Das sei nicht zu verachten.Aktuell scheine es fast so, als wollten vor allem die Newmont-Aktionäre das Beste für sich aus der Situation machen. Newmont gerate derzeit aus allen Seiten unter Druck. Erst sei das feindliche Übernahmeangebot durch Barrick Gold gekommen, das erst zurückgezogen worden sei, als Newmont dem Joint Venture in Nevada zugestimmt habe, dann würden die eigenen Aktionäre Ansprüche anmelden. Es sei an der Zeit, dass sich der Markt wieder auf das operative Geschäft konzentriere. Und hier sehe es deutlich besser aus, da die Einsparungen aus dem Nevada-JV noch nicht eingepreist seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Mining-Aktie: