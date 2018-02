Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont Mining verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.

Zürich (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse der Analystin Anita Soni von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analystin Anita Soni von der Investmentbank Credit Suisse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ihre Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor streichen die Analysten der Credit Suisse die Aktien von Newmont Mining Corp. aus der Liste der Top-Empfehlungen.Analystin Anita Soni hält aber am Kursziel für die Newmont Mining-Aktie von 50,00 USD fest.Die Aktienanalysten der Credit Suisse bekräftigen in ihrer Newmont Mining-Aktienanalyse das Votum "outperform".Börsenplätze Newmont Mining-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:30,15 Euro +1,21% (12.02.2018, 15:35)