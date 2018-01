NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

39,79 USD +2,45% (12.01.2018, 22:01)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (16.01.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktie: Ausbruch bald möglich - ChartanalyseDas ganze abgelaufene Jahr über haben Papiere des Minenbetreibers Newmont Mining (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) praktisch in einer Handelsspanne von gerade einmal grob 9,00 US-Dollar seitwärts konsolidiert, nachdem im Sommer 2016 noch ein Verlaufshoch von 46,07 US-Dollar markiert wurde, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zu Beginn dieses Jahres sei das Wertpapier wieder vorgeprescht und habe im Freitagshandel sogar über die Hochs aus 2017 zulegen können. Gewinne der Wert noch weitere Investoren für sich, so könnte schon bald ein Ausbruch zur Oberseite starten und ein entsprechendes Kaufsignal folgen. Getragen werden dürfte eine Aufwärtsbewegung von den weiter stark nachgefragten Rohstoffen, die zum Teil frische Mehrjahreshochs hätten markieren können.Gelinge dem US-Wertpapier Newmont Mining tatsächlich ein Kursanstieg über die Vorjahreshochs von 39,63 US-Dollar per Wochenschlusskurs, so steige die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendfortsetzung merklich an und könnte die Newmont Mining-Aktie binnen weniger Monate bis auf ein Niveau von rund 45,00 US-Dollar tragen. Knapp darüber - bei 46,07 US-Dollar - verläuft auch schon das Jahreshoch aus 2016 und könnte im Zuge dessen ebenfalls abgearbeitet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.01.2018)XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:32,40 EUR -1,22% (16.01.2018, 10:01)Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:32,60 EUR -0,31% (16.01.2018, 10:41)