NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

72,85 USD -0,59% (29.04.2022, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (01.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Newmont-Aktie sei deutlich unter Druck gekommen. Der Grund für den starken Rücksetzer seien aber nicht die leicht verfehlten Erwartungen beim Gewinn des Konzerns. Die Aktie sei in den nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Monaten heißgelaufen. Da Newmont aber der einzige im S&P500 gelistete Goldproduzent sei, dürfte es mit dem Papier auch schnell wieder nach oben gehen, wenn sich der Aktienmarkt erhole. Die scharfe Korrektur sei daher kein Grund zur Panik, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.04.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:69,06 EUR -0,95% (29.04.2022, 22:26)