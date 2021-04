NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

64,78 USD +4,74% (15.04.2021, 22:10)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (16.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) charttechnich unter die Lupe.Die Kursentwicklung des Goldpreises seit dem Rekordhoch von Anfang August 2020 bei 2.072 USD erinnere unverändert an eine klassische Korrekturflagge. Interessanterweise bilde auch die Newmont Goldcorp-Aktie das äquivalente Chartmuster aus. Nachdem die Marktteilnehmer im Sommer vergangenen Jahres kurz vor dem Allzeithoch (74,23 USD) der Mut verlassen habe, durchlaufe der Goldminentitel seither ebenfalls eine Flaggenkonsolidierung. In diesem Umfeld würde eine Bestätigung des Spurts über die Widerstände in Form der 38-Wochen-Linie bzw. der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 61,99/62,07 USD) per Wochenschlusskurs für ein neues Einstiegssignal sorgen. Aus dem dann abgeschlossenen Flaggenmuster ergebe sich ein kalkulatorisches Mindestkursziel von rund 82 USD. Ein charttechnischer Ausbruch lege also die Basis für einen Vorstoß in "uncharted territory" jenseits der Hochs von 2020 und 2011 bei 72,22/74,23 USD. Das neue MACD-Kaufsignal sorge aktuell für Rückenwind, sodass der diskutierte Flaggenausbruch tatsächlich zeitnah gelingen könnte. Im Ausbruchsfall biete sich der o. g. Durchschnitt der letzten 38 Wochen als engmaschige Absicherung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:54,02 Euro -0,15% (16.04.2021, 08:40)TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:81,19 CAD +5,09% (15.04.2021, 22:00)