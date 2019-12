NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 39,80 -0,50% (06.12.2019, 22:01)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (09.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Ein Langfristchart wie er spannender kaum sein könnte. Auf diese einfache Formel lasse sich die derzeitige Ausgangslage der Newmont Goldcorp-Aktie verdichten. Doch der Reihe nach: Seit fünf Monaten konsolidiere der Goldtitel auf hohem Niveau im Bereich des seit August 2016 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 39,13 USD). Das Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (38,10/37,57 USD) sowie die 38-Monats-Linie (akt. bei 36,48 USD) hätten sich dabei regelmäßig als solider Halt erwiesen, wodurch die grundsätzlichen Ambitionen der Goldbullen untermauert würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen nachhaltigen Trendbruch als den entscheidenden Katalysator auf der Oberseite definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre die gesamte Verschnaufpause des Papiers seit Sommer 2016 letztlich als klassische Korrekturflagge zu interpretieren. Der bereits vervollständigte Doppelboden liefere mit seinem rechnerischen Anschlusspotenzial von rund 8,50 USD einen wichtigen Fingerzeig, dass die Komplettierung der o. g. Flagge weniger eine Frage des "ob", sondern vielmehr des "wann" sei. Im Erfolgsfall winke zur Belohnung ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch von 2016 bei 47,22 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:35,76 Euro +0,18% (06.12.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:35,995 Euro +0,01% (09.12.2019, 09:08)