Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

57,71 Euro +0,24% (13.05.2020, 11:37)



TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

87,82 CAD -0,50% (12.05.2020, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

62,48 USD -0,75% (12.05.2020, 22:10)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (13.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis pendele um die Marke von 1.700 USD. Für die meisten Goldproduzenten sei das eine mehr als nur auskömmliche Marge. Sie würden dicke Gewinne machen. Selbst wenn das erste und das zweite Quartal bei vielen Goldproduzenten unter dem Eindruck von Minenschließungen im Zuge der Corona-Shutdowns stehe, würden die Zahlen zum ersten Quartal doch zeigen, wie stark die Margen der Goldproduzenten sich entwickeln würden, wenn der Goldpreis dieses Niveau halte oder sogar noch steige.Dabei habe v.a. Newmont Goldcorp unter den Folgen von Corona gelitten. Minen in Mexiko oder auch Kanada hätten geschlossen werden müssen und würden erst langsam wieder hochgefahren. Aktuell seien wieder 90% der Konzernproduktion am Netz. Und trotz der Widrigkeiten im ersten (und auch noch im zweiten) Quartal strotze die Newmont Goldcorp-Aktie nur so von Stärke. Kaum sei das 2016er-Hoch aus dem Markt genommen worden, sei zusätzliches Kaufinteresse aufgekommen und die Aktie sei nach oben geschossen. Auch dass Newmont Goldcorp zwischenzeitlich die Prognose habe streichen müssen, habe offensichtlich niemanden gestört.Newmont Goldcorp dürfte im laufenden Jahr leicht höhere Kosten aufweisen als z.B. Barrick Gold. Die Einsparungen, die sich durch den Ölpreisverfall ergeben würden (v.a. bei den Kosten für Diesel mache sich das bemerkbar) dürften durch die Vorsorgemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie größtenteils wieder aufgefressen werden. Das zweite Quartal dürfte weiterhin den Auswirkungen von Corona leiden. Der Markt blicke aber bereits in die Zukunft. Im zweiten Halbjahr dürfte der Free Cashflow bei Newmont Goldcorp anspringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie: