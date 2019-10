Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen gab es bei den akuten und krisenverdächtigen Themen so manche Wende, so die Analysten der DekaBank.



Von den wieder aufgenommenen Handelsgesprächen zwischen den USA und China seien positive Signale gekommen. Auch mit Blick auf die Angst vor dem ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vermöge man derzeit einen Hoffnungsschimmer am Horizont erkennen, dass es doch noch zu einer Einigung kommen könnte. Zudem habe das Protokoll der September-Sitzung des EZB-Rats gezeigt, wie uneinig dieses Gremium im Hinblick auf eine weitere geldpolitische Lockerung sei. Die Aktienmärkte hätten die Neuigkeiten aus den USA und dem Vereinigten Königreich mit Kursanstiegen quittiert. An den Rentenmärkten sei es dagegen zu Kursverlusten gekommen, weil ein Teil der Leitzinssenkungserwartungen in Euroland ausgepreist worden sei. Für die deutsche Konjunktur sei keine Wende in Sicht: Schwache Daten hätten das anämische Wachstum bestätigt.



In dieser Woche nehme in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal Fahrt auf. Das US-Wachstum habe zuletzt an Schwung verloren. Da infolgedessen auch die Gewinnschätzungen deutlich nach unten revidiert worden seien, könnten in der Summe sogar leicht positive Überraschungen resultieren. Echte Freude werde jedoch nicht aufkommen. Das gelte wohl auch für den am Donnerstag startenden EU-Gipfel, bei dem neben der Brexit-Diskussion noch weitere zum Teil kontroverse Punkte anstünden. Diese würden vom langfristigen EU-Haushalt über die Aspekte des Klimawandels bis hin zur Ernennung von Christine Lagarde zur neuen EZB-Präsidentin reichen. (14.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.