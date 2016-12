Die Konjunkturdaten aus den USA dürften zumindest nicht gegen weitere Zinserhöhungen sprechen. Der ISM für den Dienstleistungsbereich sollte zwar leicht von 57,2 auf 56,3 Punkte nachgeben, während die Analysten beim Pendant für die Industrie aufgrund gestiegener Rohstoffpreise eine kleine Verbesserung von 53,2 auf 53,7 Punkte erwarten würden, sodass die Unternehmen durchaus optimistisch in das neue Jahr schauen würden. Am US-Arbeitsmarkt dürfte sich der Stellenaufbau im Dezember mit 165.000 weiter fortgesetzt haben. In Anbetracht der unter 5% liegenden Arbeitslosenquote sei das durchaus ein ordentliches Plus. Nach einem kleinen Rücksetzer im November rechne man mit einem Anziehen des Lohnwachstums von 2,5% auf 2,8% gg. Vj.



In der Eurozone dürften die finalen Werte zu den Einkaufsmanagerindices bestätigen, dass die Wirtschaft zum Ende des Jahres an Fahrt aufgenommen habe. Das Hauptaugenmerk zum Jahresstart sollte aber auf den Daten zu den Konsumentenpreisen liegen. Bedingt durch anziehende Energiepreise habe sich die Inflation bereits deutlich von der Nulllinie abgesetzt und dürfte im Dezember von 0,6% auf 1,0% zulegen. In Deutschland sollte der nationale Preisindex sogar von 0,8% auf 1,5% gg. Vj. anziehen.



Im kommenden Jahr würden die Analysten in der Eurozone von einem Preisanstieg um 1,6% gg. Vj. ausgehen (e2018: 1,3%). Dabei sollte die Entwicklung auf Länderebene sehr heterogen verlaufen. So rechne man im kommenden Jahr in Deutschland mit einem Preisauftrieb von 1,8%, gefolgt von 1,7% in 2018. Dabei dürfte in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die 2%-Hürde zumindest wackeln. Dies sollte bei einigen EZB-Mitgliedern in den kommenden Monaten zu verstärkten Diskussionen darüber führen, ob die weiter sehr expansive geldpolitische Ausrichtung angemessen sei.



Der im Vergleich höhere Preisauftrieb in Deutschland lasse sich u. a. auf die höhere Auslastung am Arbeitsmarkt zurückführen. Im Dezember dürfte die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt um 8.000 fallen und die Arbeitslosenquote bei historisch niedrigen 6% verharren. (23.12.2016/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während zwischen Weihnachten und Sylvester nicht mit großen Impulsen seitens konjunkturellen Veröffentlichungen zu rechnen ist, hat es die erste Woche im neuen Jahr in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Besondere Beachtung dürfte dabei dem Protokoll der FED-Sitzung vom Dezember zukommen. Zur Erinnerung: Die US-Notenbank habe die Spanne für die FED Funds-Rate auf dieser Sitzung um 25 BP auf 0,5 zu 0,75% erhöht und zudem auch ihre Erwartungen bezüglich der perspektivisch anstehenden Zinserhöhungen nach oben angepasst. Das Protokoll dürfte genaueren Einblick in die unterschiedlichen Auffassungen der Währungshüter geben.