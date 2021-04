Quelle: https://unsplash.com/photos/4KJJezDyo3M

Einzahlung in oder mit Kryptowährungen?

Diese Vorteile bieten Crypto Casinos

Grundsätzlich gelten für Crypto Casinos die gleichen Vorteile, die auf Online Casinos im Allgemeinen zutreffen. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass man nicht einmal von der Couch aufstehen muss, um ein Spielchen zu wagen. Diese Bequemlichkeit ist ein entscheidender Faktor dafür, wieso man mittlerweile konstatieren muss, dass die Gambling-Szene im Internet zur ernsten Konkurrenz für stationäre Spielhallen geworden ist. Wenn man nicht sogar längst konstatieren muss, dass das Online-Angebot inzwischen die Nase vorn hat.



Crypto Casinos sind zusätzlich so beliebt, weil sie den Kryptowährungen einen Sinn geben. Wer keine langfristige Buy&Hold-Strategie fährt, sondern endlich mal einen Geldtransfer tätigen möchte, kann es mit einer Einzahlung in ein Crypto Casino probieren. Natürlich gilt der Grundsatz, dass die Bank immer gewinnt. Aber in Online Casinos liegt die Auszahlungsquote typischerweise nahe an den 100%. Selbst wenn man also ein paar Runden an den Slots dreht, verliert man in der Regel nicht viel Geld. Man hat aber jede Menge Spaß, Action und Nervenkitzel. Außerdem bleibt die Hoffnung bestehen, dass man vielleicht den Jackpot knackt.



Außerdem gibt es Spiele, wie z.B. Poker, bei denen man nicht gegen die Bank, sondern gegen andere Spieler antritt. Hier kommt es also nicht nur aufs Glück, sondern auch ein Stück weit auf das eigene Können an . Natürlich hilft ein gutes Blatt. Aber zumindest hat man beim Poker nicht automatisch verloren, wenn man sich an den virtuellen Tisch setzt.



Crypto Casinos und der Glücksspielstaatsvertrag

Die gesamte Glücksspielbranche steht vor einem größeren Umbruch. Der neue Glücksspielstaatsvertrag legalisiert die Online Casinos, schränkt das Spielverhalten aber auch ein Stück weit ein.



Betreiber von reinen Crypto Casinos hoffen teilweise darauf, dass sie nicht unter die Regeln fallen, sofern das Gesetz die Kryptowährungen nicht als echtes Geld, sondern gewissermaßen als Spielgeld ansieht. Das wäre natürlich nochmal ein weiterer Boost für die Crypto Casinos, aber mit Sicherheit kann man davon noch nicht ausgehen.



Vieles hängt davon ab, wie Kryptowährungen in Zukunft behandelt werden. Die Relevanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel ist noch nicht gegeben. Aber natürlich kann man nicht bestreiten, dass Bitcoin, Ethereum & Co schon heute einen Wert haben. Weil die Gesetzgebung aber nicht so schnell hinterherkommt, ist z.B. auch die steuerliche Betrachtungsweise noch sehr offen. Man kann also davon ausgehen, dass man noch eine Weile in Crypto Casinos zocken kann, bevor hier eine klare Regelung erfolgt.



Genauso denkbar ist es aber auch, dass offiziell lizenzierte Casinos dem Druck nicht widerstehen können und zukünftig Einzahlungen in Kryptowährungen zulassen. Spätestens seit dem Börsengang von Coinbase ist die Szene nochmal mächtig durchgerüttelt worden und es ist sehr wahrscheinlich, dass Kryptowährungen schon bald wie andere Zahlungsmittel behandelt werden könnten.



Abschließend lässt sich festhalten, dass die Crypto Casinos gleich auf zwei Erfolgswellen mitschwimmen. Zum einen sind dies die Kryptowährungen, die immer beliebter werden und deshalb natürlich auf Fans anlocken, die damit in den Crypto Casinos zocken wollen.



Zum anderen profitieren sie auch vom allgemeinen Siegeszug der Online Casinos. Weil die virtuellen Spielhallen immer beliebter werden und Apps oder responsive Websites das Zocken von unterwegs aus ermöglichen, ist ein echter Gambling-Hype entstanden.



Es bleibt sicher abzuwarten, wie sich die Situation um die Crypto Casinos entwickelt. Auch die Entwicklung der Gesetzeslage könnte eine Rolle spielen. Sollten Kryptowährungen offiziell als Spielgeld angesehen werden, könnten sich die Crypto Casinos vielleicht sogar am Glücksspielstaatsvertrag vorbeimogeln. Aber das wird sich noch zeigen. (22.04.2021/ac/a/m)









