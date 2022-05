Die Unsicherheit schwinde



An den negativen Zahlen gebe es also nichts zu rütteln. Allerdings würden die Daten eben nur stückweise untermauern, was die Welt intuitiv schon längst wüsste. "Aktienmärkte blicken in die Zukunft und so kann jede Information - selbst wenn sie negativer Art ist - zu einer schwindenden Unsicherheit beitragen. Das mittlerweile vollständige Bild im April hilft auch, die heutige Situation mit den Lockdowns im Jahr 2020 zu vergleichen", so Grüner.



Dieses Mal seien die Einzelhandelsumsätze weniger stark zurückgegangen, was Grüners Meinung nach für die Anpassungsfähigkeit der Menschen und die etwas geringere geografische Reichweite der Beschränkungen spreche. "Der Rückgang der Industrieproduktion ist jetzt prozentual stärker, aber das Produktionsniveau blieb mehr als doppelt so hoch wie das durchschnittliche Niveau im Januar und Februar 2020, als die erste landesweite Sperrung in China stattfand", so der Experte. Nicht zu vergessen sei hierbei, dass die kräftige Kontraktion im Jahr 2020 von einer extrem dynamischen Erholungsbewegung gefolgt worden sei. Von offiziellen Stellen in China sei zu hören, dass die Wiedereröffnung am 1. Juni beginnen werde. Dieses Datum sei sicherlich mit Vorsicht zu genießen, doch die Unsicherheit werde schwinden - früher oder später.



Fazit



"Es würde uns nicht überraschen, wenn die Kommunistische Partei Chinas noch in diesem Sommer grünes Licht für weitere Stimulus-Maßnahmen geben würde", resümiere Grüner. "Auch wenn geldpolitische Anreize den Konsum nicht ankurbeln können, wird die schwindende Unsicherheit in China zu einer Erholungsbewegung sowohl in der Wirtschaft als auch an den Aktienmärkten sorgen." Die globalen Aktien würden wie üblich die Erholung einpreisen, bevor sie sich in den Daten zeige. (19.05.2022/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Mittlerweile liegen die kompletten chinesischen Wirtschaftsdaten für den Monat April vor und zeichnen ein umfassend schlechtes Bild, so die Experten von Grüner Fisher Investments (GFI) im aktuellen Kapitalmarktausblick."Wie erwartetet, denn Shanghai und andere wichtige Wirtschaftszentren stehen weiterhin unter strengen Covid-Beschränkungen", so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. "Die Daten zeigen erneut rückläufige Einzelhandelsumsätze, starke Rückgänge bei der Industrieproduktion und Dienstleistungen sowie verlangsamte Anlageinvestitionen." Als einziger Lichtblick sei die Stärke der Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie zu nennen, doch Anleger sollten der aktuellen Schwäche einfach ins Auge sehen. Denn für die Aktienmärkte sei es nicht relevant, was gerade passiert sei, sondern was in den nächsten drei bis 30 Monaten passieren würde. "Hierbei sehen wir gute Chancen, dass das Wachstum in relativ kurzer Zeit wieder einsetzen kann und die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit abnimmt", meine Grüner.Eine Analyse falle schwer