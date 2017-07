Modernes Trading findet online statt

Profis für sich handeln lassen

Social Trading und Co.

Transparenz wird bei diesen Handelsbörsen großgeschrieben. Nutzern wird eine detaillierte Einsicht in die Historie der einzelnen Profitrader und alle Geschäfte werden völlig offen getätigt. Es empfiehlt sich generell, entsprechende Plattformen zunächst einmal zu testen, bevor man sich letztlich anmeldet. Die meisten seriösen Trading Plattformen bieten Interessenten kostenlose Probeaccounts an.









Das Risiko diversifizieren

Risikomanagement ist ein sehr gewichtiger Faktor für langfristigen Erfolg bei jeglichen Investments. Insbesondere Anleger, die eine langfristige Kapitalerhaltungsstrategie verfolgen, müssen das Verlustrisiko bestmöglich minimieren. Es gilt hierbei möglichst auf drei Elemente, das Bewertungsrisiko, das Geschäftsrisiko sowie das Bilanzrisiko zu achten. Wer dies nicht selber abschätzen kann oder will, kann diese Entscheidung auch Fachmännern überlassen und sich je nach Risikobereitschaft passende Pakete bzw. Portfolios erstellen lassen. Unternehmen bieten Investoren mittlerweile nahezu maßgeschneiderte Programme an. So kann man sich je nach Anlegertyp für konservative, mäßige oder aggressive Investments entscheiden. Sogenannte risikodiversifizierte Handelsstrategien bieten optimale Möglichkeiten, den Mix an eigenen Anlageformen je nach finanzieller persönlicher Lage von erfahrenen Profis entscheiden zu lassen. Die Zahlungsmöglichkeiten umfassen heutzutage auch neue Arten wie ePayments, OK Pay oder auch Kryptowährungen wie Bitcoin. Bei der Verwaltung der Programme werden vielfältige Faktoren berücksichtigt:



Wann ist der beste Zeitpunkt, um in einen Markt einzusteigen?

Wie hoch sollte die jeweilige Anlagesumme sein?

Wann ist der ideale Zeitpunkt, um aus einem Markt wieder auszusteigen?

Wann lohnt es sich für eine gewisse Zeit lang keine Positionen offen zu haben, bis sich die Marktsituation verbessert?



Sicherheitsaspekte

Seriöse Unternehmen zeichnen sich dabei durch Transparenz und Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-zertifizierte Verschlüsselungen aus. Die Verwaltung der Depots, Analyse von Kursverläufen und Ähnliches lassen sich über benutzerfreundliche Programme komfortabel verwalten. Zusätzlich greifen mehr und mehr Nutzer über mobile Endgeräte auf die Verwaltung ihrer Depots zu, was dank moderner Schnittstellen im Regelfall reibungslos funktioniert.



Profis zu folgen oder erfahrenen Tradern die Entscheidungen für die eigene Anlagestrategie zu überlassen ist eine sinnvolle, einfache Möglichkeit in die Welt des Börsenhandels einzusteigen, ohne viel Budget in die Hand zu nehmen und das Traden nicht zum Glücksspiel werden zu lassen. Profi Trader hingegen werden sich nicht nehmen lassen ihre Trades akribisch selber zu beurteilen. Sie können allerdings auf Social Trading Plattformen durch Provisionen vom Erfolg ihrer Anleger profitieren. (04.07.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit war es für Anleger relativ einfach sich für Anlageoptionen zu entscheiden, die ihrem persönlichen Anlageverhalten entsprechen. Dadurch hatten sie eine gewisse Planungssicherheit im Bezug auf ihre Rendite. Festgeldkonten, Lebensversicherungen oder Bausparpläne waren über einen weiten Zeitraum ein sicherer Hafen für Anleger, die ihr Geld langfristig vermehren wollten. Spekulanten konnten auf vielversprechende Unternehmensanteile, -darlehen oder zahlreiche, teilweise komplexe, Finanzprodukte setzen. Die sicheren Zeiten sind zunächst einmal vorbei und Zinsen selbst für langfristige Investitionen kaum der Rede wert. Umso wichtiger wird es heute, die Marktlage richtig beurteilen zu können, um so auf Veränderungen reagieren zu können. Mehr und mehr Anleger wagen sich dabei an den Börsenhandel, mitunter auch ohne viel Hintergrundwissen.Das Internet und die fortschreitende Digitalisierung haben vielfältige, unkomplizierte Möglichkeiten für Privatpersonen geschaffen, auch ohne umfassendes Wissen an der Börse zu handeln oder private Investments zu tätigen. Je nach Vorwissen, Erfahrungsschatz und Anlageverhalten bieten sich unterschiedliche Varianten an - Trading 2.0, Social Trading oder Copy Trading sind die Schlagwörter einer neuen Dimension des Tradens. Allen Anlageformen gemein ist nur die Tatsache, dass man sein Investment möglichst breit streuen sollte und sich nicht alleinig auf einen einzigen Wert oder gar ein einziges Unternehmen konzentrieren kann, sofern man nicht auf eine hohe, möglichst kurzfristige Rendite spekulieren möchte und, damit einhergehend, bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen.Immer weniger Anleger geben sich heutzutage mit klassischen Anlageformen wie Fonds zufrieden, wenn es um kurzfristige Gewinne geht, doch auch Anleger mit langfristigen Renditezielen entscheiden sich immer öfter für neue, vielversprechende Investments im wachsenden Segment der binären Optionen. Wie viel Entscheidung man dabei abgibt, hat man selbst in der Hand.Das Social Trading ermöglicht es Einsteigern wie auch fortgeschrittenen Tradern, von dem Wissen und der Erfahrung professioneller Trader zu profitieren. Diese auch als Copy Trading bezeichnete Form des Börsenhandels lässt Nutzer die Entscheidungen von Profis kopieren und dabei zeitgleich ihr Wissen erweitern. Es besteht bei vielen Anbietern die Möglichkeit, sich einen ganzen Pool an Profi Tradern zusammenzustellen und ihre Trades teilweise vollautomatisiert zu kopieren. Profis hingegen bekommen Provisionen und so entsteht beim Social Trading im besten Fall immer eine Win-win-Situation. Gerade Einsteigern ist es daher sehr zu empfehlen, einige Zeit Social Trading zu betreiben, um praxisnah ein Gefühl für finanztechnische Abläufe und Grundregeln zu erlangen.