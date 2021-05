Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Netfonds-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Netfonds-Aktie:

32,80 EUR -2,96% (12.05.2021, 15:30)



ISIN Netfonds-Aktie:

DE000A1MME74



WKN Netfonds -Aktie:

A1MME7



Ticker-Symbol Netfonds-Aktie:

NF4



Kurzprofil Netfonds AG:



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln.



Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR.



Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. (12.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe jüngst die finalen Geschäftszahlen 2020 publiziert und das operative Ergebnis der vorläufigen Zahlen leicht übertroffen. Zudem veranstalteten wir mit den Vorstandsmitgliedern einen virtuellen Round Table, der insbesondere sowohl die kurz- als auch die langfristigen Aussichten des B2B-Service-Dienstleisters hervorhob, so der Analyst der Montega AG.Deutlicher Umsatzanstieg und anhaltende Margenexpansion: Während die Brutto-und Nettoumsätze jeweils nur geringfügig unter den vorläufigen Geschäftszahlen gelegen hätten, habe das EBITDA in 20204,2 Mio. Euro betragen und habe somit um 0,4 Mio. Euro über dem zuvor gemeldeten Eckwert sowie in Schlagdistanz zu der ursprünglichen Analystenprognose i.H.v. 4,1 Mio. Euro rangiert. Die EBITDA-Marge sei folglich auf 2,9% (+30 BP yoy) gestiegen.Zudem habe Netfonds vermeldet, dass aus Q1/21 Bruttoerträge von ca. 42,0 Mio. Euro zu erwarten seien (+25,7% yoy), womit die Erreichbarkeit der diesjährigen Ziele (Bruttoerlös: 165 bis 170 Mio. Euro; EBITDA: 5,5 bis 6,5 Mio. Euro) vor dem Hintergrund eines intakten Marktumfelds nach Erachten des Analysten bereits ohne CareFlex visibel erscheine. Da die ersten Beratungsgespräche mittlerweile angelaufen seien und die Pflegezusatzversicherung für die Tarifbeschäftigten ohnehin zum 1. Juli starte, positioniere sich der Analyst sowohl umsatz- (MONe: 172,0 Mio. Euro) als auch ergebnisseitig (MONe EBITDA: 6,7 Mio. Euro) für das laufende Jahr nun leicht über der Guidance.Auch mittelfristig weiterhin zweistellige Wachstumsraten visibel: Aufgrund des Starts von finfire Investment und der damit einhergehenden Öffnung der Plattform auch für weitere Großkunden, eines weiterhin außerordentlich starken Immobiliengeschäfts, zusätzlicher Opportunitäten aufgrund des verschärften Tempos bei Bankfilialschließungen und einer voranschreitenden Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche habe sich der Vorstand im Zuge des Round Tables darüber hinaus äußerst zuversichtlich gegeben, im Jahr 2025 Bruttoumsätze in einer Bandbreite von 250 bis 300 Mio. Euro (MONe: 268,0 Mio. Euro; zuvor: 255,5 Mio. Euro) und Nettoprovisionserträge zwischen 50 und 60 Mio. Euro erzielen zu können. Die Investitionen der vergangenen Jahre scheinen sich unserer Ansicht nach stärker als bislang vermutet zu materialisieren, weshalb wir unsere Prognose für die Umsatzentwicklung sowie die erwartete Profitabilität (Ø EBIT-Marge 2021-2025e: 3,5%; zuvor: 3,2%) in den Folgejahren entsprechend leicht erhöhen, so Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG.Nach starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie einer erfreulichen Indikation für das Jahresauftaktquartal würden die im Round Table erläuterten kurz- und langfristigen Aussichten nach Erachten des Analystem die Wachstumsperspektiven des Unternehmens verdeutlichen. Nach Anhebung seiner Prognosen erhöhe sich sein DCF-basiertes Kursziel auf 41,00 Euro (zuvor: 37,00 Euro).Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung. (Analyse vom 12.05.2021)