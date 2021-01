Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der US-Konzern tue es schon wieder: Für einen Teil seiner Kunden in Deutschland werde der beliebte Streaming-Dienst teurer. Das sei aber nicht die einzige Preisanpassung, auf die sich Zuschauer einstellen müssten. Auch andere Anbieter wollten an der Preisschraube drehen. Für die Streaming-Giganten ein adäquates Mittel die eigenen Margen deutlich zu steigern.Auf diese Nachricht hätten Netflix-Nutzer gern verzichtet. Der beliebte Streaming-Dienst aus den USA werde erneut teurer. Die Preiserhöhung betreffe nicht den Basistarif, der auch weiterhin 7,99 Euro im Monat betragen werde. Der Standardtarif (inklusive HD-Qualität und Empfang auf zwei Geräten gleichzeitig) indes koste künftig 12,99 Euro im Monat und damit 1 Euro mehr. Der Premiumtarif (Ultra HD, HDR sowie Dolby-Atmos-Qualität und Empfang auf vier Geräten) werde in Zukunft sogar 2 Euro teurer. Er koste dann 17,99 Euro statt 15,99 Euro. Der Basistarif gebe das Bild hingegen in SD-Qualität wieder und ermögliche kein zeitgleiches Streamen auf mehr als einem Gerät.Die neuen Tarife seien am Donnerstag in Kraft getreten. Neu-Mitglieder würden den neuen Preis sofort sehen. Für betroffene Bestandskunden werde er im Laufe der nächsten Monate eingeführt, sie würden laut Netflix mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten einer Änderung benachrichtigt. "Wir ändern die Preise von Zeit zu Zeit, um weiterhin in großartige Unterhaltung zu investieren und stetig das Portfolio an Filmen und Serien zu vergrößern", habe ein Netflix-Sprecher erläutert.Netflix sei es wichtig, einen "kontinuierlich steigenden Wert" für die Nutzer in Deutschland anzubieten. "In den letzten zwei Jahren haben wir neben den internationalen Produktionen auch massiv unsere Investitionen im deutschsprachigen Raum erhöht und mehr deutsche Inhalte auf den Bildschirm gebracht - diese werden wir in 2021 weiter ausbauen." Der Sprecher habe hinzgefügt: "Der Preis unseres Basistarifs bleibt bestehen und wird sich nicht erhöhen."Mit Netflix und Disney+ würden zwei der beliebtesten Streaming-Angebote nun teurer. Die Preisanpassung überrasche kaum. Die Kunden hätten sich in der Vergangenheit unempfindlich gegen Teuerungen gezeigt. Für die Konzerne indes bedeuten würden 1 oder 2 Euro mehr pro Kunde und Monat eine deutliche Verbesserung der Margen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link