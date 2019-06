XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

313,05 EUR (31.05.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

343,28 USD (31.05.2019)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Netflix: Trendwende vor Abschluss - ChartanalyseÄhnlich wie bereits im Jahr 2018 starteten die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) auch zu Beginn des Börsenjahres 2019 fulminant nach oben durch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Innerhalb weniger Handelswochen habe sich das Kursplus auf über 40% summiert. Ab Februar hätten die Käufer etwas leisere Töne angeschlagen, die Aufwärtsbewegung habe sich aber dennoch fortgesetzt. Erst am massiven Widerstand bei 386,80 USD sei der Aufwärtstrend zum Erliegen gekommen. Ein erster scharfer Rücksetzer in der ersten Maihälfte habe am wichtigen Support bei 342,47 USD gestoppt. Die darauffolgende Erholung sei allerdings überschaubar ausgefallen. Nun sei der Wert erneut an der Schlüsselunterstützung angekommen.Ausblick: Die Kursmuster der vergangenen Wochen würden einen zunehmenden Verkaufsdruck zeigen. Dieser könnte sich in Kürze zur Unterseite entladen.Die Short-Szenarien: Im Fokus stehe sofort zum Wochenbeginn die Unterstützung bei 343,47 USD. Werde sie unterschritten, dürfte die Abwärtsbewegung an Fahrt gewinnen. Das Zwischentief vom Januar bei 318,60 USD stelle in diesem Fall das erste Ziel dar. Etwas darunter biete das Tief bei 312,50 USD Halt. Sollten diese beiden Marken gerissen werden, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Die Ausbruchsmarke bei 298,72 USD käme dann schlagartig wieder ins Spiel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:305,75 EUR -0,55% (03.06.2019, 09:15)