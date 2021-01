Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

434,45 EUR +0,02% (28.01.2021, 11:32)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

523,28 USD -6,88% (27.01.2021)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Netflix: Der Streamingdienst gewinnt weiterhin Kunden ohne Ende - AktienanalyseMit großer Spannung wurden die Quartalszahlen von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Denn der Streamingdienst zähle zu den Hauptprofiteuren der Pandemie. Da die Konsumenten viel Zeit im heimischen Wohnzimmer verbringen würden, würden die Abozahlen rasant steigen. So auch in den drei Monaten per Ende Dezember vergangenen Jahres. Die Zahl der zahlenden Abonnenten sei weltweit um 8,5 Mio. auf knapp 204 Mio. geklettert. Damit sei erstmals die Marke von 200 Mio. Nutzern geknackt worden. Zudem hätten die Erlöse des Streamingdienstes im Schlussquartal 2020 im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent auf 6,6 Mrd. Dollar zugelegt.Der Gewinn sei indes mit 542 Mio. Dollar etwas geringer ausgefallen als vor einem Jahr. Insgesamt hätten die Zahlen die eigene Prognose des Unternehmens und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Für das neue Jahr staple Netflix tief. Im ersten Quartal könnten der Prognose zufolge 6 Mio. Abos dazukommen. Analysten hätten sich mehr ausgerechnet, da der Konkurrent Disney+ derzeit neue Nutzer in Scharen anziehe. Seit dem Start im November 2019 habe der Konzern bis Anfang Dezember bereits 86,8 Mio. Abos generiert. Jedoch habe Disney mit starken Rabatten und Sonderangeboten nachgeholfen.Interessant auch: Während Disney die Dividende ausgesetzt habe, ziehe Netflix erstmals seit 2011 wieder Aktienrückkäufe in Erwägung. Auch deshalb sei die Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen auf ein Rekordhoch geschnellt, ehe es zusammen mit dem Gesamtmarkt wieder nach unten gegangen sei. (Ausgabe 3/2021)Börsenplätze Netflix-Aktie:Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:435,45 EUR -3,03% (28.01.2021, 11:17)