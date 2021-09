NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) schwenkte nach einer starken Rally im Juli 2020 nach einem Hoch bei 575,37 USD in eine Seitwärtsbewegung ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe trotz eines neuen Allzeithochs im Januar 2021 bei 593,29 USD bis 1. September 2021 angehalten. Erst an diesem Tag sei der Ausbruch gelungen. Anschließend sei der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 615,60 USD angezogen. In den letzten Tagen sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Aktie sei auf die Unterstützung bei 575,37 USD zurückgefallen. Gestern habe sich wieder leichtes Kaufinteresse gezeigt.AusblickDie kleine Abwärtsbewegung der letzten Tage könne als Pullback an die große Seitwärtsbewegung eingeordnet werden. Die Aktie könne an dieser Stelle wieder nach oben drehen. Ein Anstieg bis ca. 710 USD sei möglich. Sollte der Aktienkurs aber unter 556,99 USD abfallen, dann wäre der Ausbruch ein großer Fehlausbruch. In diesem Fall müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 467,54-458,97 USD und damit an die untere Begrenzungszone der Seitwärtsbewegung gerechnet werden. (Analyse vom 16.09.2021)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:493,85 EUR +0,12% (16.09.2021, 09:19)