Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.06.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Corona-Pandemie hat Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) enorme Nutzerzuwächse beschert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Wachstum aber allein auf diesen externen Effekt zu reduzieren, werde der guten Arbeit des Unternehmens nicht gerecht. Netflix habe erreicht, hohe Markteintrittsbarrien zu schaffen und greife das klassische Fernsehen auf dessen Domänen an. Warum Netflix so stark sei und wie man es geschafft habe eine exponierte Stellung im Markt einzunehmen?Die Konkurrenz auf dem Markt der Video-Streaming-Dienstleister habe stark zugenommen. Neben Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) würden auch Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Google mit seiner Tochterfirma YouTube versuchen einen Teil des Marktes für sich zu erobern. Anders als Netflix, das über Jahre einen Kundenstamm habe aufbauen müssen, würden die drei neuen Anbieter über eine hohe Anzahl an Bestandskunden verfügen. Wenn man nur einen Bruchteil dieser Nutzer davon überzeugen könne, für die angebotenen Premiuminhalte zu bezahlen, gewinne man gleich mehrere Millionen zahlender Kunden. Es kristallisiere sich aber heraus, dass pure Reichweite allein nicht genüge, um Nutzer an sich binden zu können.Netflix habe schon früh die Wichtigkeit von selbstproduzierten Inhalten erkannt: "Durch unsere eigenen Filme und einige innovative Lizenz-Vereinbarungen mit verschiedenen Filmstudios verfolgen wir das Ziel, ein besseres Film-Erlebnis zu bieten", habe Ted Sarandos, Manager im Bereich der Programmgestaltung, bereits vor fünf Jahren gesagt. Dadurch habe sich das Unternehmen teure Lizenzgebühren gespart und ein Alleinstellungsmerkmal kreiert. Die Erfahrung in der Produktion eigener Inhalte sei dem Unternehmen zu einem großen Wettbewerbsvorteil gereift. Netflix schaffe es immer wieder durch eigene Produktionen virale Serienhits zu schaffen. Zudem sei das Unternehmen in vielen Ländern mit lokalen Produktionen vertreten. Auch deutsche Formate seien keine Seltenheit mehr. Die deutsche Serie "Dark" stehe kurz vor ihrer dritten Staffel. Durch diese Strategie schaffe es Netflix, dass Nutzer weltweit auf heimische Produktionen zurückgreifen können.Den Erfahrungsvorteil und das richtige Gespür für die inhaltlichen Schwerpunkte könnten die Konkurrenten nicht einfach durch eine größere Reichweite wettmachen. Das Angebot Apples sei gespickt von großen Stars und teuren Produktionen und habe dem Unternehmen bislang noch keinen Serienhit beschert. Die Nachfrage nach den Shows mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon oder Steve Carell habe dem Konzern nur einen Marktanteil von 2% in Deutschland bescheren können. Das Social-Media Unternehmen Facebook habe mit seinem Serienangebot "Facebook Originals" einen ähnlichen Weg eingeschlagen: Große Namen sollten große Nutzerzuwächse garantieren. Inzwischen habe Facebook die Ausstrahlung eines Großteils der 77 eigenproduzierten Serien wieder eingestellt. Auch YouTube habe sein Serien-Angebot größtenteils zurückgestuft. Man fokussiere sich auf Sendungen rund um berühmte YouTuber, Musiker und Promis - also jene Inhalte, die die eigene Plattform ohnehin beherrsche.Die klassische Metrik der Einschaltquote sei im Streaming-Zeitalter kein Erfolgsmaßstab mehr. Es gehe nicht darum Werbespots vor vielen Menschen auszuspielen, sondern die zahlenden Kunden bei Laune zu halten. Deswegen sei eine Serie, die Millionen begeisterter Fans hervorbringe, wertvoller als eine Serie, die nach der ersten Folge von zehn Millionen Fans nicht weitergeschaut werde. Fan-Engagement sei das Erfolgsmaß der Streaming-Anbieter und Netflix habe es besser als Disney geschafft hohe Engagement-Raten zu erzielen. Disney fehle ein breites Serienangebot, das es schaffe diese zu erzielen. Die Zeichentrickserie "Die Simpsons" sei, gemessen am Nachfragefaktor, Disneys zweitstärkste Serie in Deutschland. Mit einem Nachfragefaktor von 14,7 liege sie aber hinter "Rick and Morty", die gemessen mit der gleichen Metrik, die zehntstärkste Serie von Netflix darstelle. Allerdings scheine Disney der größte Konkurrent von Netflix zu sein. Nachdem Disney seinen Streaming Dienst Disney+ Anfang März eingeführt habe, sei der Marktanteil von Netflix von 36,1% auf unter 30% gefallen.Analysten sähen Netflix den Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten sogar noch ausbauen. "Netflix ist eine Streaming-Rakete. Es ist hochwahrscheinlich, dass der Konzern das Plus bei Kunden in diesem Jahr noch beschleunigen und bei mehr als 30 Millionen Kunden Zuwachs landen wird", habe der RBC-Analyst Mark Mahaney geschrieben. Ähnlich positiv gestimmt sei Goldman Sachs-Analyst Heath Terry. Laut ihm seien es vor allem die "massiven Investitionen in Sendeinhalte und das weltweite Verteil- und Partnersystem" starke Gründe, warum Netflix auch gegen größere Konkurrenz bestehen werde.Zusammenfassend könne man sagen, dass Netflix mit seiner Strategie auf eigene Produktionen zu setzen, enorm hohe Markteintrittsbarrieren geschaffen habe. Der Vorteil in Erfahrung bei der Produktion und Distribution von Serien und Dokumentationen sei nicht allein durch eine große Reichweite, teure Produktionen oder große Namen aufzuholen. Dazu schaffe man es anhaltend hohe Engagement-Raten bei den Nutzern zu erzeugen. Die zahlenden Kunden seien zufrieden mit den angebotenen Inhalten und würden Netflix wahrscheinlich auch in Zukunft die Treue halten. Das Angebot der Inhalte sei genreübergreifend breit abgedeckt und insgesamt ausgeglichen. Damit bedrohe man das klassische Fernsehen in seiner Existenz. Zukünftige Zuwächse seien auch hier nicht ausgeschlossen. Zähle man alle diese Faktoren zusammen, könne man zu dem Schluss gelangen, dass das durch die Corona-Pandemie befeuerte Wachstum auf starken Grundlagen fuße.Die Aktie der Netflix Inc. werde aktuell bei USD 425,50 (16.06.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 458,97 (20.05.2020) und das Jahrestief bei USD 252,28 (24.09.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 30 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und sechs auf "sell" setzen. (Analyse vom 17.06.2020)