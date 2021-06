Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.06.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Netflix: Immenses Marktpotenzial - AktienanalyseDie Konsolidierung in der Medienbranche schreitet voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Telekommunikationskonzern AT&T habe Mitte Mai angekündigt, seine Sparte WarnerMedia abzuspalten und mit dem TV-Konzern Discovery zusammenzulegen. Kurz darauf habe Amazon die Akquisition des Filmproduzenten "Metro Goldwyn Mayer" (MGM) für knapp 8,5 Mrd. Dollar verkündet. Mit den Transaktionen möchten die Medienunternehmen vor allem ihre Streamingdienste stärken. Neben dem Ankauf von Lizenzen würden die Konzerne seit geraumer Zeit auch viel Geld in eigene Produktionen investieren, um das Angebot auszuweiten. Hintergrund sei das Medienverhalten der Konsumenten, das sich im Wandel befinde.Laut einem Bericht des Analysehauses Grand View Research werde der weltweite Markt für Video-Streaming bis 2028 voraussichtlich 223,98 Mrd. Dollar erreichen. Demzufolge werde der Markt von 2021 bis 2028 mit einer prognostizierten Rate von 21 Prozent jährlich wachsen. Gründe für das Wachstum des Marktes seien die rasante Digitalisierung, die zunehmende Nutzung von Handys und Tablets sowie die wachsende Popularität von Online-Videostreaming. Auch technologische Fortschritte, wie etwa die Implementierung der Blockchain-Technologie beim Video-Streaming und der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Videoqualität, werde die Nachfrage ankurbeln. Die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternet schaffe die Grundvoraussetzungen dafür.Das immense Marktpotenzial sollte eigentlich genügend Raum für eine Reihe an Firmen bieten. Der wichtigste Player auf dem Markt sei sicherlich Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX). Das Unternehmen werde aufgrund seiner etablierten Marke mit knapp 208 Mio. Abonnenten per Ende März auf absehbare Zeit wohl Marktführer bleiben. Amazons Prime Video sei Netflix allerdings dicht auf den Fersen: Im April 2021 habe der scheidende Chef Jeff Bezos mitgeteilt, ebenfalls die Marke von 200 Mio. Kunden überschritten zu haben. Spannend sei der Kampf um den dritten Platz zwischen Disney+ und WarnerMedia/Discovery.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: