Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

311,45 EUR +2,17% (21.01.2020, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

304,85 EUR -0,31% (21.01.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

338,11 USD -0,46% (21.01.2020, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Video-on-Demand-Anbieters Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaming-Riese Netflix habe am Dienstagabend sein Ergebnis für das vergangene Quartal veröffentlicht. Dank Serien- und Filmhits wie "The Witcher" oder "The Irishman" habe das Unternehmen zum Jahresende überraschend viele neue Kunden angelockt. Insgesamt sei die Anzahl der Bezahlabos in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit um 8,8 Millionen gestiegen, wie der Online-Videodienst am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Damit habe Netflix die eigene Prognose und auch die Markterwartungen übertroffen. Zum Quartalsende habe es das Unternehmen auf gut 167 Millionen bezahlte Mitgliedschaften gebracht.Allerdings tue sich Netflix im US-Heimatmarkt, wo seit jüngstem auch der Hollywood-Gigant Disney und Apple mit Streaming-Services am Start seien, weiter schwer. Hier seien im vierten Quartal nur 423.000 Abo-Kunden hinzugekommen. Das seien deutlich weniger gewesen als erwartet, was die Aktie nachbörslich zwischenzeitlich etwas unter Druck gebracht habe. Auch beim Ausblick auf das laufende Vierteljahr sei Netflix mit einem globalen Zuwachs von sieben Millionen Kunden unter den Erwartungen geblieben.Gewinn und Umsatz hätten im Schlussquartal positiv überrascht. Netflix habe einen Überschuss von 587 Millionen Dollar (530 Millionen Euro) erzielt, im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen lediglich 134 Millionen verdient. Die Erlöse seien auf 5,5 Milliarden Dollar gewachsen - ein deutliches Plus von 31 Prozent im Jahresvergleich. Vergangene Woche hätten 24 Netflix-Produktionen Oscar-Nominierungen erhalten, damit habe der Streaming-Dienst alle anderen Studios ausgestochen.Nachdem die Aktie von Netflix zunächst mit einem Minus reagiert habe, habe das Papier nachbörslich mit mehr als zwei Prozent ins Plus gedreht. Insgesamt sei Netflix an der Wall Street jedoch schon länger kein Überflieger mehr, auch wenn sich zuletzt ein kleiner Aufwärtstrend ausgebildet habe - die US-Börsenrally des vergangenen Jahres sei am Streaming-König aus dem kalifornischen Los Gatos vorbeigegangen.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link