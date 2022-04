Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

335,10 EUR +0,57% (08.04.2022, 11:56)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

362,15 USD -1,68% (07.04.2022)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (08.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Performance von Netflix im laufenden Jahr sei unterirdisch. Jetzt verschärfe sich ein weiteres Problem, das die ganze Tech-Branche herausfordere. Langfristig würden die Experten für die Aktie im Schnitt dennoch sehr optimistisch bleiben. Anleger sollten nun genau aufpassen.Die Erholung der letzten Wochen ei bei Netflix bereits wieder abverkauft. Somit stehe nach nur einem Quartal ein Minus von fast 40 Prozent im laufenden Jahr auf dem Kurszettel des Streamingdienstes. Ein Grund dafür sei neben steigendem Wettbewerb natürlich auch die Zinswende in den USA, die sich bereits Ende 2021 abgezeichnet habe.Aussagen von führenden Notenbankern in den vergangenen Tagen und das Mittwoch veröffentlichte FED-Protokoll würden nun den Schluss nahelegen, dass die Geldpolitik unter dem Eindruck der galoppierenden Inflation schneller gestrafft werde. Davon sei Netflix als Wachstumswert deutlich betroffen. Die Verschuldung könnte bei stark steigenden Zinsen ebenfalls in den Fokus geraten. Derzeit seien das keine Nachrichten, die kurzfristig Hoffnung machen würden.Am 19. April stünden allerdings die Zahlen für das erste Quartal ins Haus, dabei könnte es zu einer Überraschung kommen, wie "Der Aktionär" bereits berichtet habe. Positive News könnten dazu führen, dass das Sentiment wieder drehe. Der Experten-Konsens sehe die Zinswende scheinbar auch nur als kurzfristiges Problem an. Denn auf Sicht von zwölf Monaten laute der Zielkurs 509,88 Dollar, was 41 Prozent über dem aktuellen Niveau liege. Rund 60 Prozent der Analysten würden nun zum Kauf raten.Mutige oder langfristig von der Branche überzeugte Anleger können dabeibleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link