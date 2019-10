Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

246,50 EUR +0,22% (24.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

245,70 EUR +0,80% (24.10.2019, 18:10)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

273,8615 USD +0,96% (24.10.2019, 18:02)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, Nasdaq-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Streaming-Giganten Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, Nasdaq-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Mit den Zahlen zum dritten Quartal habe Netflix die Anleger wieder versöhnt. Doch die Kursgewinne seien schon wieder verraucht, die Jahrestiefs seien in Reichweite. Der Grund sei die Angst vor dem Knallhart-Wettbewerb. Konkurrent Walt Disney zeige mit seiner neuesten Aktion, wie ernst es dem Konzern im "Stream War" sei.Noch zwei Wochen, dann starte Disney in den USA seinen von den Fans sehnsüchtig erwarteten Streamingdienst Disney+. Die Erwartungen seien groß, habe der Konzern an dem Angebot doch etliche Monate gefeilt. Auf YouTube bekomme man bereits einen Eindruck des Dienstes. Der Trailer dauere exakt drei Stunden und 18 Minuten.Im Kampf gegen Netflix setze Disney nicht nur auf etliche Serien und Filme, sondern auch auf eine clevere Kooperation. Kunden von Verizon Wireless unlimited, knapp 50 Millionen an der Zahl, könnten Disney+ ein Jahr kostenlos sehen. Damit würde Disney+ auf einen Schlag nahe an die 61 Millionen Netflix-Kunden in den USA heranrücken.Deals wie diese dürften die Netflix-Manager nervös machen. Zumal Disney+ viel günstiger sei als ein Netflix-Abo. 6,99 Dollar koste die Disney-App monatlich, 69,99 Dollar im Jahresabo. Der Basispreis bei Netflix liege bei 9 Dollar, die Premium-Version kostet 16 Dollar. Vorteil Disney.Allerdings werde so mancher Serienjunkie und Filmfreak die Ausgaben verschmerzen können, solange der Content passe. Für viele werde es aber schon bald eine Zeitfrage sein. Eine Auswertung von Emarketer habe ergeben, dass die tägliche Nutzung digitaler Medien von 2012 bis heute um 45 Prozent auf 361 Minuten täglich gestiegen sei. In den vergangenen Jahren sei das Wachstum aber nur noch marginal gewesen.Die Netflix-Aktie habe in den vergangenen zehn Jahren exakt 4.156 Prozent zugelegt. Damit sei der Wert mit großem Abstand Top-Performer im S&P 500 (Platz zwei belege Marketaxess mit +2.876 Prozent). Die glorreichen Zeiten seien nun aber höchstwahrscheinlich vorbei, wegen Disney, aber auch wegen Apple, Amazon und all den anderen Unternehmen, die im Streaming-Markt Gas geben würden.Angesichts eines KGV von 50 und eines Umsatzmultiples von 4,8 für 2020 ist Netflix zum Erfolg verdammt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". "Der Aktionär" bleibe bearish für Netflix und bullish für Disney. (Analyse vom 24.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.