Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (22.07.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe Quartalszahlen veröffentlicht. Umsatz und Gewinn hätten über den Erwartungen gelegen, doch das Nutzerwachstum sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Netflix habe den monatlichen Abopreis um 1 bis 2 USD erhöht (je nach Aboart). Ein schwächeres Nutzerwachstum sei erwartet worden, doch die Nutzerzahlen seien in einigen Regionen sogar zurückgegangen. Erstmals seit acht Jahren verzeichne Netflix rückläufige Kundenzahlen. Die Aktie sei um 11% eingebrochen.In den USA sei die Kundenzahl rückläufig gewesen. Mit Apple, Disney und AT&T gebe es mächtige Gegner, die sich derzeit auf den Markteintritt im Streaming-Geschäft vorbereiten würden. Bislang habe Netflix als Marktführer gegolten, der den Abopreis beliebig erhöhen könne. Ob man 7 oder 8 USD im Monat zahle, habe bislang als irrelevant für die Entscheidung gegolten, ob man Netflix abonniere. Doch diese Überzeugung sei durch die Zahlen zerstört worden. Plötzlich sei Netflix ein Produkt geworden, dessen Nachfrage durch den Preis bestimmt werde. Damit müssten viele Analysten ihre Bewertungsmodelle umstellen, Netflix werde seine Geschäftsstrategie überdenken müssen.Netflix sei daher ab heute kein Wachstumsunternehmen mehr, das durch seine Marktführerschaft über die Preissetzungsmacht verfüge, sondern ein stinknormales Unternehmen, das sich über Preis und Qualität im Wettbewerb behaupten müsse. Der Bewertungsaufschlag der Vergangenheit sei damit futsch, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 29 vom 19.07.2019)Börsenplätze Netflix-Aktie:Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:279,45 Euro -2,92% (22.07.2019, 09:25)