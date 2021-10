Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (12.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Netflix-Aktie bewege sich nahe ihres Allzeithochs und lasse sich nicht von den Schwächen am Gesamtmarkt beeindrucken. Kein Wunder, denn kurz vor dem Quartalsbericht würden viele Player am Markt mit besser als erwarteten Abonnentenzahlen rechnen. Einige Analysten hätten daher nun ihre Kursziele erhöht.Klar auf der bullishen Seite stünden die Analysten der KeyBanc. Sie hätten am Montag ihr Kursziel für die Aktie von Netflix von 645 auf 670 Dollar erhöht. Zum einen habe der Streaming-Dienst starken Content geliefert, so die Experten. Insbesondere der Erfolg der nichtenglischsprachigen Serie "Squid Game" zeige, dass Netflix auf dem internationalen Markt über bessere Wachstumschancen als seine Konkurrenten verfüge. Das starke Streaming-Portfolio sei das beste Argument dafür, dass Netflix im laufenden und kommenden Geschäftsjahr die Erwartungen der Experten übertreffen könne.Bereits am 19. Oktober werde Netflix die Quartalszahlen veröffentlichen. Der Analystenkonsens erwarte einen Umsatz von 7,49 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,56 Dollar. Bei den Abonnenten solle Netflix um rund 3,5 Millionen zulegen.Etwas bullisher würden die Analysten der Credit Suisse die Netflix-Aktie einschätzen. Vergangenen Freitag sei das Kursziel hier von 643 auf 740 Dollar angehoben worden. Die Credit Suisse-Analysten würden dank einer prall gefüllten Streaming-Bibliothek ebenfalls von deutlichen Nutzerzuwächsen ausgehen, die im vierten Quartal anhalten dürften. Im letzten Jahresviertel solle Netflix dann sogar zwischen vier und acht Millionen zulegen können."Squid Game" zeige, dass Netflix auf dem internationalen Markt einen Stein im Brett habe. Allerdings dürften die neun Folgen der Erfolgsserie die eher konservative Unternehmensführung kaum allzu optimistische Prognosen für Q4 entlocken.Netflix-Anleger lassen die Gewinne laufen und warten die Zahlen ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link