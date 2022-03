Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Die Papiere des Streaming-Giganten Netflix würden zurzeit an einer nachhaltigen Bodenbildung arbeiten. Der Titel habe seit seinem März-Tief bereits über 15 Prozent zugelegt. Rückendwind bekomme die Aktie vor allem durch die Nachricht, dass der US-Konzern ein neues Feature einführen möchte, mit dem Abonnenten gegen eine Zusatzgebühr ihr Passwort mit anderen Nutzern teilen könnten.Die Analysten von Cowen würden schätzen, dass Netflix mithilfe der neuen Funktion 2023 bis zu vier Prozent mehr umsetzen könnte. Darüber hinaus habe der US-Konzern bereits die Erschließung weiterer Umsatzquellen seinen Aktionären in Aussicht gestellt.So habe sich Netflix im Rahmen der Investorenkonferenz für ein werbefinanziertes Abo offen gezeigt. "Der Aktionär" schätze, dass Netflix durch ein zusätzliches werbefinanziertes Abo fünf bis zehn Prozent neue Netto-Kunden (11 bis 22 Millionen Abonnenten) dazugewinnen könnte. Bereits ab einer Gebühr von 8 Dollar pro Monat und einem durchschnittlichen jährlichen Werbeerlös pro Kunde von 15 Dollar (wie bei Youtube) würde sich dann das zusätzliche Umsatzpotenzial (Werbe- und Abo-Einnahmen) auf rund 1,5 bis drei Milliarden Dollar pro Jahr belaufen (also fünf bis zehn Prozent an zusätzlichen Einnahmen).Bleibe noch die jüngste Gaming-Initiative von Netflix. "Der Aktionär" habe bereits vorgerechnet, dass Netflix mithilfe seines Gaming-Angebots mindestens drei Milliarden Dollar im Jahr verdienen könnte (also zehn Prozent an zusätzlichen Einnahmen).Anleger können daher nun die Korrektur zum Einstieg nutzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: